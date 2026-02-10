Luxair proposera entre le 23 mai et le 26 septembre, une liaison directe entre le Luxembourg et la région de vacances très prisée d'Usedom.

Le petit aéroport de Heringsdorf, sur la mer Baltique, reprendra ses vols réguliers à partir de mai 2026, et le Findel sera de la partie: entre le 23 mai et le 26 septembre 2026, Luxair proposera une liaison directe entre le Luxembourg et la région de vacances très prisée d'Usedom.

Les vols décolleront chaque samedi à 14h35 de Luxembourg pour arriver à Heringsdorf à 16h20. Le vol retour partira de la mer Baltique à 17h et atterrira à 18h40 à Luxembourg. La durée du vol est d'environ une heure et 40 minutes.

Quelle importance accordez-vous à une liaison aérienne directe dans le choix de votre destination de voyage? Très important, j'aime quand c'est simple et rapide. Plutôt important, mais je suis prêt à faire des détours. Pas si important, je suis flexible et j'apprécie aussi d'autres moyens de transport. Pas important du tout, je ne prends pas l'avion de toute façon.

La côte allemande de la mer Baltique redevient ainsi une option pratique pour un week-end pour les voyageurs du Grand-Duché. L'aéroport de Heringsdorf se trouve à quinze minutes en voiture des célèbres stations balnéaires d'Ahlbeck, Heringsdorf et Bansin, et les stations balnéaires polonaises comme Świnoujście sont également rapidement accessibles.

Selon l'exploitant de l'aéroport, la région enregistre plus de sept millions de nuitées par an. La nouvelle liaison avec le Luxembourg devrait renforcer davantage la demande touristique, tout en offrant aux habitants de la Poméranie occidentale et de la Pologne, une connexion rapide aux hubs internationaux.

Tu nous suis déjà sur WhatsApp? Abonne-toi à notre chaîne, active la petite 🔔 et tu recevras un récap de l'actu chaque jour en début de soirée.