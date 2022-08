Luxembourg : Voyage silencieux sur le lac de la Haute-Sûre

L'été, trois départs sont prévus par jour (10 h, 13 h 45, 16 h), sauf le lundi.- Naturpark Öewersauer

Plage, musique et barbecue: voilà sans doute les premiers mots qui vous viennent à l'esprit en songeant au lac de la Haute-Sûre l'été. Et pourtant, en descendant du bateau solaire qui sillonne le lac de mai à fin octobre, ce sera plutôt silence, nature et évasion.

Propulsé, sans bruit, par l'énergie solaire des panneaux photovoltaïques sur son toit, le SolaarBoot s'élance d'Insenborn, près de la plage 1 ou de Liefrange, pour une excursion écologique de 12 km et deux heures à travers les méandres du plus grand réservoir d'eau potable du pays. Une nouvelle perspective, même si ces lieux vous sont familiers.

Entre histoire et légendes, géographie et nature, avec un arrêt au Centre de découverte de la forêt Burfelt, la visite guidée multilingue est plaisante et riche en anecdotes.

Jusqu'à 23 personnes à bord

On y apprend tout de cette vallée, inondée pour la première fois en mai 1959, après la création «en à peine trois ans de 1955 à 1957 du mur de barrage de 47 mètres», rappelle Jean-Marie Reimen, du Naturpark Öewersauer. Un moyen idéal de repérer des plages discrètes. Face au succès du bateau loué en 2001, le parc en a acheté un dès 2002.

L'embarcation accueille jusqu'à 23 personnes et peut, le plus souvent, se contenter de son énergie solaire, sans avoir besoin d'être branchée. Et pour ceux qui ont besoin de bouger, le «tour amphibien» associe la croisière solaire et une randonnée de 8 km.