Suivez-nous pour une aventure maritime dans les Antilles

C’est en fendant les eaux turquoise de la mer des Caraïbes qu’ils aborderont ces univers, baignés de soleil, où se déploient des récifs coraliens, forêts tropicales, sols volcaniques, plages de sable fin bordées de palmiers… Ils verront les plantations de cocotiers et de bananes, les champs de canne à sucre dont on tire le rhum. Une escale en Martinique se prête à une visite des distilleries suivie d’une dégustation.

À Sainte-Lucie, ils goûteront aux plaisirs d’un bain de boue, à la Barbade, ils exploreront les fonds marins à la recherche des tortues. À Grenade, l’île aux épices, ils humeront les senteurs de cannelle, muscade et curcuma. À Saint-Vincent, ils visiteront un exubérant jardin botanique abritant de précieuses plantes, tels la neige des montagnes, l’arbre à pain, l’hibiscus dont on fait du vin… Ou ils découvriront les Grenadines en catamaran.

Le soir, on sortira les habits de cocktail pour se faire prendre en photo avant de dîner au restaurant. Puis, on ira danser ou miser quelques euros au casino.

Monde mystérieux sous les flots

À la Barbade, île aux récifs coraliens, quittez le grand bateau de croisière pour une excursion en catamaran. Depuis Bridgetown, ces virées en mer vous emmènent en petit comité, le long de plages de sable blanc tirant délicatement sur le rose, bordées de palmiers. Une fois amarré dans une baie tranquille et équipé d’un masque et tuba, vous plongerez en apnée sous les flots turquoise.

Là c’est un émerveillement, entre le ballet des poissons tropicaux, la tortue nageant paresseusement et une mystérieuse épave de navire moussue coulée sur le fond. À bord vous dégusterez un savoureux déjeuner, des boissons rafraîchissantes et paresserez au soleil.

Les couleurs s’invitent en ville

Dans les Antilles, les couleurs ont également pris leurs quartiers dans les paysages urbains. Les marchés de Fort-de-France, en Martinique, et de Point-à-Pitre, en Guadeloupe, exhalent leurs parfums d’épices et déploient leurs teintes vives. Mais les couleurs ont aussi colonisé les murs dans un foisonnement de fresques d’artistes. Des œuvres monumentales d’une très grande beauté.

Des délices à base de manioc

La gastronomie antillaise se nourrit de multiples influences. Fraîche et fruitée, elle décline les produits crus: banane, melon, noix de coco, gombos… Parmi les classiques, on trouve les accras de morue, le colombo de poulet, le boudin créole, les crabes farcis. Et bien sûr, il y a le choix d’une variété de jus, du corossol, à la goyave, en passant par le fruit de la passion.

La vie à bord

Entre les visites de la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, la Barbade, Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la vie à bord d’un bateau de croisière ne laisse pas non plus le temps de s’ennuyer. Le navire propose des magasins, un parc aquatique, des pistes de bowling, des clubs où les enfants peuvent s’amuser pendant que leurs parents se font dorloter au spa.

Les ados ne sont pas en reste avec des jeux dédiés et leur propre dancing. Le soir, on a le choix des restaurants où déguster des spécialités de la terre et de la mer, on peut jouer au casino, aller au théâtre…