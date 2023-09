Voyage sur la Côte d’Azur: Cannes, paradis des gastronomes et amateurs de bon son

La dernière édition, qui s’est déroulée du 4 au 6 août, a attiré entre 16 000 et 20 000 personnes chaque soir. Parmi les artistes qui se sont produits, citons DJ Snake, Stephan Bodzin, Tale of Us, Armin van Buuren, Ed Banger et Mezerg qui a servi un live d’anthologie au coucher du soleil.