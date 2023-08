Voyager en électrique au Luxembourg? «Il faut juste être prévoyant»

«Dix minutes d'attente»

Pas excessif pour Nidal, d'Anvers, et sa famille. «De toute façon, avec les enfants, il faut faire des pauses. On ne met pas plus de temps.». Mais avec six places à la station, il faut parfois être patient. «Là, on a attendu dix minutes, ce n'est pas beaucoup», note le Belge, qui prévoit cinq recharges pour rallier Avignon. Koen va, lui, vers l'Allemagne. Ce sont déjà ses cinquièmes vacances en électrique. «Ce n'est pas plus compliqué. Depuis cinq ans, il y a de plus en plus de bornes et on n'attend pas trop, mais ça va changer vu le nombre de voitures électriques».