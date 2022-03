Voyager... en Hedgren

Pas assez de valises, des bagages trop gros et mal adaptés, Hedgren a la solution. Avec sa nouvelle collection, la marque anversoise de sacs recourt à des matériaux connus pour leur solidité et leur durabilité. Grâce à leur poids léger, ils vous permettront d'emporter plus de vêtements et d'accessoires. Côté design, l'éternel noir est combiné avec une touche de rouge.