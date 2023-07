Destinations depuis Luxembourg: Voyager en train coûte trois fois plus cher qu’en avion

L'ONG réclame des politiques publiques européennes fortes pour inverser la tendance. Greenpeace

En Europe, les billets de train sont en moyenne deux fois plus chers que ceux d’avion pour un même trajet, dénonce Greenpeace, dans un rapport publié il y a quelques jours. Un trajet entre Barcelone et Londres coûtant même jusqu’à 30 fois plus cher! «Cette différence abyssale entre les tarifs de ces deux modes de transport va à l’encontre de l’urgence climatique et de la nécessité de diminuer le trafic aérien et de développer le réseau ferroviaire», dénonce l'ONG, qui a planché sur ces différences dans tous les pays européens, y compris au Luxembourg.

Quatre trajets ont été analysés (Barcelone, Milan, Hambourg et Zagreb) et le résultat est sans appel: le train est quasiment toujours beaucoup plus cher que l'avion. Pour rallier Barcelone depuis Luxembourg, comptez en moyenne 125,73 euros par les airs et... trois fois plus par le rail. Si vous choisissez le train, il faudra également s'armer de patience (11h15 via Paris et les trains de nuit sont souvent complets).

L'équivalent de la pollution de 21 000 voitures

Greenpeace note toutefois que si, en 2022, les quelque 124 000 passagers aériens de cette ligne avaient basculé sur le rail, cela aurait réduit de 83% l'émission de gaz nocifs, soit 38 000 tonnes, l'équivalent de la pollution de 21 000 voitures, soit approximativement le parc automobile d'Esch-sur-Alzette. L'ONG arrive à la même conclusion concernant les 215 000 passagers aériens de la liaison Luxembourg-Milan. Mais les voyageurs vers l'Italie ne se posent sans doute pas la question, étant donné qu'il est possible de rallier la capitale de la Lombardie à partir de 15,49 euros quand le train, en général, propose en moyenne des tarifs là encore trois fois plus élevés et un trajet plus complexe (7h26, en changeant à Mulhouse et à Bâle).

Il existe pourtant une exception: la liaison Luxembourg-Hambourg, seulement desservie par Luxair, est plus onéreuse en avion qu'en train. Dans tous les cas de figure. Par le train, il faudra certes changer à Coblence et mettre 7h38 pour arriver à destination, mais il vous en coûtera entre 25,90 et 88,90 euros, soit moins que si vous passiez par la case Findel. À noter qu'un aller simple vers Hambourg, c'est 165 kg de CO₂ par passager, soit l'équivalent de la consommation d'un réfrigérateur avec congélateur durant huit ans, indique Greenpeace.

Et du côté des liaisons indirectes? Sur le trajet Luxembourg-Zagreb, le train est moins cher sur la moitié des jours analysés (via le train de nuit Zagreb-Stuttgart puis changement à Strasbourg pour une durée totale de 18h35) mais coûte globalement, en moyenne, 1,5 fois plus cher. Les vols les moins onéreux proposent de rallier la capitale croate en passant par Londres, à partir de 45,19 euros.