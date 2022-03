Transport au Luxembourg – Voyages Emile Weber rachète Autocars Zenners

Transport au Luxembourg : Voyages Émile Weber rachète Autocars Zenners

LUXEMBOURG - Voyages Émile Weber poursuit sa stratégie de croissance, avec la reprise des parts sociales de

la société Autocars Zenners, établie à Remerschen.

À ce jour, Autocars Zenners emploie 20 collaborateurs, dont 18 chauffeurs, et possède une flotte de 15 véhicules au total. De son côté, Voyages Émile Weber compte désormais plus de 1 000 collaborateurs, une flotte de plus de 500 véhicules et un réseau étoffé de 22 agences de voyages. Le groupe propose en outre Webtaxi, un service de taxi.