Il a 16 ans et porte le même nom que l'attaquant de l'équipe de France mais supportera les Anglais corps et âme samedi prochain.

«Je suis le vrai Kylian Mbappé et je soutiens l'Angleterre»! The Sun est allé à la rencontre d'un jeune garçon de 16 ans originaire de Leicester qui se nomme exactement comme la star de l'équipe de France. Et pour cause: il n'est autre que le petit-cousin de l'actuel meilleur buteur du Mondial. Son père, Steeve, est le cousin de Wilfried, père du célèbre footballeur.

S'il est né à Paris, le jeune Kylian est aujourd'hui «plus anglais que français» et «préfère les feuilletés aux saucisses aux croque-monsieur». «Mon père et ma famille soutiennent tous la France mais moi je suis derrière l'Angleterre. Tous mes amis sont fous des Trois Lions», ajoute celui qui joue défenseur dans le petit club de Friar Lane & Epworth FC, dans la banlieue de Leicester. «Les autres équipes tiltent un peu lorsqu'elles me voient sur la feuille d'équipe, elles pensent que c'est une blague». Bien sûr, «j'aimerais le rencontrer un jour».

Le jeune homme ignorait qu'il avait un cousin célèbre et «a réalisé qu'il avait un nom de fou lorsqu'une fois il a regardé la télévision et qu'il a vu ce jeune joueur monégasque appelé Kylian Mbappé». Il a alors demandé s'ils avaient un lien et son père a acquiescé, indiquant que lui et le père de la star des Bleus avaient grandi ensemble au Cameroun.

Steeve explique: «Quand mon fils est né, je n'ai même pas pensé au nom. J'ai choisi Kylian parce que j'aimais le sens (petit guerrier). Ce n'est que lorsque je suis allé avec Wilfried pour voir son fils jouer, que nous avons pensé que la coïncidence était hilarante», sourit-il.