France Pierron : «Vraiment, gardez vos commentaires pour vous»

«T’es trop bien comme ça France. Les rondeurs sont à la mode aujourd’hui», «Toujours France on fire (ndlr: en feu), même avec quelques raclettes de trop», «On dit que les hommes se bonifient avec le temps… Mais certaines femmes sont encore plus radieuses avec quelques kilos en plus», a pu lire la Française en commentaires de son cliché. Agacée, France Pierron a répondu à ces Twittos, tous masculins: «Ça part sans doute d’une bonne intention et j’ai beaucoup d’autodérision, mais vraiment, gardez vos commentaires pour vous parfois…»