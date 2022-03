Carte : Vu du ciel, le Luxembourg était très vert en 2021

LUXEMBOURG - Depuis le début de la semaine, le site Geoportail.lu a dévoilé la version 2021 de ses prises de vues aériennes du pays.

Le Luxembourg était plus vert en 2021 qu'en 2020.

Si vous souhaitez voir comment Belval, le Ban de Gasperich ou votre pâté de maisons ont évolué ces 20 dernières années, les vues aériennes ou orthophotos de geoportail.lu sont l'outil idéal. La version 2021 vient d'être mise en ligne. Et il est possible d'afficher, en un glissement de souris, une même zone telle qu'elle était l'an passé ou lors des 20 années précédentes.

L'Administration du cadastre et de la topographie organise depuis 2016 un survol annuel du pays par de petits avions équipés de caméras. «En 2021, l'avion était à 3 000 m du sol. Il a couvert le pays en parcourant 69 lignes nord-sud réalisant 6 200 clichés», explique Paul Mootz, responsable du département information du territoire. Pour un budget approchant les 90 000 euros.

Pendant cinq jours, dans des conditions strictes (sans nuages, angle solaire pour limiter les ombres), le Luxembourg a été intégralement capté. «D'ordinaire, le relevé a lieu entre mai et août, mais l'an passé, avec l'été pluvieux c'était en septembre», précise Paul Mootz. Et le pays apparaît plus vert qu'en 2020!