«Vu les jupes des filles, pas étonnant de voir des viols...»

La baronne Nadine de Rothschild n'a pas hésiter à donner son opinion sur les tenues vestimentaires actuelles, samedi soir, dans l'émission «On n'est pas couché».

Que les adeptes des jeans taille basse, strings et autres talons hauts ne croisent pas le chemin de la baronne. Les choses risqueraient de mal tourner.

«Quand on voit la taille de certains pantalons... Et qu'après on s'étonne qu'il y ait des viols.» Une opinion rare sur les plateaux de télévision qui a été huée par le public de l'émission. Une déconvenue qui n'a cependant pas découragé la représentante du bon goût d'autrefois qui est restée sur ses positions.