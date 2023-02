A Londres: Les visiteurs de la Tate Modern «plongent» dans leur appartement

À Londres : Les visiteurs de la Tate Modern «plongent» dans leur appartement

La Cour Suprême du Royaume-Uni a donné raison à ces propriétaires de cinq appartements situés dans une résidence immobilière de luxe à quelques mètres du musée d'art moderne. La galerie extérieure au 10e étage de la Tate Modern, ouverte en 2016 et visitée par des centaines de milliers de visiteurs chaque année offre une vue panoramique sur Londres. Elle offre une vue imprenable sur les logements des plaignants entièrement vitrés ce qui les rendaient «sous l'observation constante (des visiteurs) durant une bonne partie de la journée, chaque jour de la semaine», a estimé le juge George Legatt en annonçant la décision de la Cour.

«Il n'est pas difficile d'imaginer à quel point il doit être oppressant pour toute personne normale de vivre dans de telles circonstances», a-t-il ajouté, comparant la situation des plaignants à des animaux «exposés dans un zoo». La galerie de la Tate est une «nuisance» pour ces personnes, qui étaient régulièrement photographiées par les visiteurs, certaines photos étant postées sur les réseaux sociaux, a-t-il insisté. Cette nuisance «va bien au delà de tout ce qui peut être considéré comme nécessaire ou une conséquence naturelle d'un usage ordinaire et commun» d'un musée comme la Tate Modern, a argumenté le juge.

Actuellement fermée

La galerie est actuellement fermée, comme d'autres espaces du musée qui n'ont pas encore rouvert avec la pandémie de Covid-19. En 2019, un adolescent Britannique de 17 ans atteint de troubles psychiatriques avait jeté un garçon français de six ans depuis cette plateforme d'observation, située au dixième étage du musée. Il l'avait poussé par dessus la rambarde et l'enfant était retombé sur un toit du cinquième étage, une trentaine de mètres plus bas, le laissant gravement handicapé. Il a été condamné en 2020 à la perpétuité pour tentative de meurtre.