Vuelta: Bennati s'impose et conserve la tête

L'Italien Daniele Bennati (Liquigas) a conservé son maillot or de leader après avoir remporté mardi la 4e étape de la Vuelta, disputée sur 170,3 km entre Cordoue et Puertollano.

En début de soirée mardi, les juges de course n'avaient pas encore pris de décision mais Sastre, seulement touché et qui n'est pas tombé, a terminé dans le même groupe que ses compatriotes Alberto Contador et Alejandro Valverde, les deux autres grands favoris de la course, à 19 secondes de Bennati.