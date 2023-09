Vuelta: Vingegaard s'impose au Tourmalet, Evenepoel en perdition

Désillusion pour Evenepoel

L'ordre reste à déterminer mais Sepp Kuss, habituel lieutenant au service de ses leaders, a plus que limité la casse. Au classement général, l'Américain compte 1 min 37 sec d'avance sur Roglic et 1 min 44 sec sur Vingegaard. L'Espagnol Juan Ayuso (UAE) suit à 2 min 37 sec.

Visage livide et plié sur sa machine, le prodige flamand, entouré de ses équipiers de Soudal Quick-Step, a vécu un nouvelle désillusion sur un grand Tour cette année après son abandon sur le Tour d'Italie à cause du Covid-19. Le Portugais Joao Almeida figure parmi les autres grands perdants du jour, tout comme le jeune Français Lenny Martinez, lâché dès le pied du Tourmalet et qui a perdu plus de huit minutes dans l'ascension.