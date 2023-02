Guerre en Ukraine: Les mercenaires de Wagner revendiquent la prise d'une ville près de Bakhmout

La moitié des chars lourds russes ont probablement été détruits ou capturés par l’Ukraine, a affirmé vendredi une responsable du Pentagone. La Russie a «probablement perdu la moitié de sa principale réserve de chars de combat lors de batailles et de captures par les Ukrainiens», a affirmé Celeste Wallander lors d’un événement en ligne pour le Center for a New American Security.