Guerre en Ukraine: Situation «difficile» à Moscou, les combattants de Wagner se rapprochent

Le maire de Moscou a estimé samedi que la situation était «difficile» dans la capitale russe, vers laquelle marchent les forces rebelles du groupe paramilitaire Wagner, et décrété lundi jour chômé pour limiter les déplacements.

«La situation est difficile», a reconnu sans ambages Sergueï Sobianine. «Afin de minimiser les risques, j’ai décidé de déclarer lundi jour chômé», sauf pour certaines activités et les services municipaux, a ajouté le maire. Il a appelé les Moscovites à «limiter autant que possible» leurs déplacements dans la ville et prévenu que la circulation pourrait être «bloquée» sur certaines routes et dans certains quartiers.