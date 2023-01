Guerre en Ukraine: Wagner-Spacety, une liaison dangereuse à Belval

À l'évidence, l'aspect sulfureux de cette filiale présidée par William Zhang n'est pas à chercher du côté de ses équipes, mais plutôt de sa gouvernance chinoise. «Ces images ont été rassemblées pour faciliter les opérations guerrières du groupe Wagner en Ukraine. Spacety Luxembourg aurait agi directement ou indirectement pour Spacety China (…) Les États-Unis sont intransigeants face à l'agression russe et les déstabilisations commises à travers le monde. Ces sanctions vont entraver les capacités du Kremlin à agresser l'Ukraine», appuie l'ambassade des États-Unis au Luxembourg, sollicitée par L'essentiel, confirmant par ailleurs que des sanctions ont été prises contre la filiale eschoise.

Selon nos informations, un travail en amont a été effectué sur ce dossier entre les États-Unis et le Luxembourg afin de coordonner «dans la mesure du possible» les actions de rétorsion. Des échanges confirmés en substance par le gouvernement luxembourgeois. Dans un communiqué transmis vendredi, les ministères concernés ont indiqué «prendre au sérieux» ces allégations et travailler sur de potentielles mesures contre Spacety Luxembourg S.A. Interrogé, le parquet ne s'est pas avancé sur une possible action en justice, justifiant que «le dossier est actuellement à l’étude au niveau gouvernemental».