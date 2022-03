Polémique en Pologne : Walesa dément avoir collaboré et dénoncé

L'ancien président polonais a nié avoir travaillé avec les services secrets communistes (SB) dans les années 1970.

«Je ne me suis pas laissé briser en décembre 1970, je n'ai ni collaboré avec les SB (NDLR: les services secrets communistes). Je n'ai jamais touché de l'argent ni fait de rapports écrits ou oraux», a écrit Lech Walesa sur son blog personnel hébergé sur un site polonais. «J'ai commis un erreur mais pas comme on le dit. J'ai donné ma parole de ne pas le dévoiler. Certainement pas maintenant. À moins que d'autres le fassent. Le maître d’œuvre (de l'affaire) est toujours en vie. Il devrait dévoiler la vérité et j'y compte. J'avais un cœur trop tendre», a indiqué Lech Walesa, sans autre précision.

Le chef de la lutte anticommuniste, en voyage actuellement au Venezuela et aux États-Unis, a une nouvelle fois été mis en cause jeudi après la découverte de nouveaux documents au domicile de l'ancien ministre de l'Intérieur communiste et chef de la police secrète, le général Czeslaw Kiszczak, décédé l'an dernier. Selon Lukasz Kaminski, chef de l'Institut polonais de la mémoire nationale (IPN) qui instruit les crimes nazis et communistes, «dans son dossier personnel, il y a une enveloppe avec un engagement manuscrit à la collaboration, signé Lech Walesa "Bolek". Parmi les documents que contient ce dossier, il y a aussi des reçus d'argent manuscrits, signés du pseudonyme "Bolek"».