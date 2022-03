Basket luxembourgeois – Walferdange surprend Dudelange pour s’offrir la Coupe

«Ce n’était pas facile mais on l’a fait. On n’y croyait pas avant que ça sonne». Emily Leid et la Résidence ont remporté samedi la neuvième Coupe de Luxembourg de l’histoire du club en venant à bout d’une formation de Dudelange pourtant favorite. «On ne perd que de six points en n'ayant vraiment pas bien joué, Walferdange mérite sa victoire», a reconnu Jérôme Altmann, l’entraîneur du T71.