Un Luxembourgeois dans «The Walking Dead»

«Mon rôle n'était pas le plus grand mais je me rends compte de ma chance». Michael Erpelding, Belgo-Luxembourgeois bien connu du cinéma de la Grande Région, a tourné dans un épisode du «The Walking Dead: Daryl Dixon», le spin-off de la série éponyme. Il revient sur cet épisode plus que marquant.

«C'était incroyable de donner la réplique à de grands noms comme Norman Reedus (The Walking Dead) et Clémence Poesy (Harry Potter) en plein Paris», confie l'acteur de 42 ans. «J'adore cette série, c'était donc un petit rêve pour moi et pour mon fils aussi», explique Michael Erpelding, qui se souvient d'une scène plutôt mémorable. «Je me rappelle, je déjeunais avec Norman (Reedus) quand mon fils, fan du personnage qu'il incarne, m'a appelé en vidéo, je me suis mis de côté pour lui répondre. Quand Norman a su que c'était mon fils au bout du fil, il est tout de suite venu le saluer. Mon fils et ses copains étaient comme des fous».