Wall Street: Birkenstock bientôt coté à la Bourse de New York

Environ 32,26 millions d'actions, dont le prix se situe entre 44 et 49 dollars l'unité, seront vendues lors de l'introduction en bourse de l'entreprise contrôlée par la société d'investissement L Catterton, à laquelle est associé le leader mondial du luxe LVMH et son patron Bernard Arnault. Selon la presse spécialisée, Birkenstock, dont le siège est situé à Linz am Rhein (sud-ouest de l'Allemagne), non loin de Bonn, pourrait être lancé à Wall Street le 11 octobre.