Wall Street sourit à nouveau

La Bourse de New York a fini sur un rebond spectaculaire lundi après les interventions massives des gouvernements européens et américain pour rétablir la confiance: le Dow Jones a gagné 11,08%, soit une hausse historique de plus de 900 points.

(AFP)

Selon les chiffres définitifs de clôture, le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a bondi de 936,42 points, du jamais vu sur une seule séance et la plus forte hausse en pourcentage depuis les années 30, à 9.387,61 points, après huit journées consécutives de baisse. Sur l'ensemble de la semaine dernière, il avait chuté de 18%, ce qui avait représenté la plus forte baisse de l'indice sur une semaine. Le Nasdaq, à dominante technologique, a pris 194,74 points, à 1.844,25 points, et l'indice élargi Standard & Poor's 500 11,58% (104,13 points), à 1.003,35 points.

Sous les acclamations des traders

En forte hausse dès l'ouverture, les indices se sont envolés au fil de la séance affichant un «rebond très impressionnant», a jugé Anthony Conroy, vendeur d'actions pour BNY ConvergEx sur le New York Stock Exchange. Ils ont passé la barre des 10% de hausse dans les toutes dernières minutes des échanges, sous les acclamations des traders présents sur le parquet du New York Stock Exchange, selon les images retransmises par la chaîne CNBC.

«Après avoir connu la pire semaine de son histoire, le marché réagit aux mesures destinées à rétablir la confiance», a expliqué M. Conroy. Le Trésor américain a annoncé qu'il était en train de «mettre sur pied un programme d'achat d'actions dans une large gamme d'institutions financières» dans le cadre de son plan de sauvetage des banques. En Europe, les gouvernements ont détaillé leur plan, annoncé dimanche, qui prévoit la garantie aux crédits interbancaires jusqu'au 31 décembre 2009, et la recapitalisation des banques menacées de faillite.