Football: Walter Mazzarri remplace Rudi Garcia à Naples

Sous la direction du coach français, le Napoli, actuellement 4e du Championnat d’Italie, a joué seize matches, dont quatre en Ligue des champions, pour un bilan de huit victoires, quatre nuls et quatre défaites, toutes à domicile. Mazzarri (62 ans) a déjà dirigé le club napolitain entre 2009 et 2013, décrochant une Coupe d’Italie (2012) et une 2e place en championnat (2013).