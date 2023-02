Diplomatie : Washington a eu des contacts avec Pékin au sujet du ballon «espion»

Un quatrième objet volant en dix jours

«Cet acte irresponsable et gravement erroné n’a pas créé un climat propice au dialogue et aux échanges entre les deux armées», avait justifié le ministère chinois de la Défense dans un communiqué. «Les États-Unis ont insisté pour utiliser la force contre un aérostat civil chinois, ce qui contrevient gravement aux pratiques internationales et crée un mauvais précédent», selon la même source.