Etats-Unis: Washington accorde une nouvelle aide militaire à Taïwan

La nouvelle aide militaire d’une valeur d’environ 340 millions de dollars comprendrait des systèmes de surveillance et de reconnaissance, des munitions et autres pièces détachées et équipements militaires divers, selon ce responsable. Au risque de provoquer la colère de Pékin en pleine relance de leur dialogue.

Contrer une Chine expansionniste

Selon une loi votée par le Congrès américain, il est autorisé à puiser jusqu’à 1 milliard de dollars dans les stocks des États-Unis pour équiper l’île autonome, dans le but affiché de dissuader la Chine de toute velléité expansionniste. Si elle est confirmée, l’annonce interviendrait en pleine relance du dialogue entre les États-Unis et la Chine, après une succession de visites de hauts responsables américains à Pékin dont le chef de la diplomatie Antony Blinken et, plus récemment, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et l’envoyé spécial pour le climat John Kerry.