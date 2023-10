Washington accuse Moscou d’interférer dans des élections

Les médias d’État russes ont amplifié «les fausses allégations de fraudes électorales» dans de nombreuses élections en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud en 2020 et 2021.

La Russie utilise son réseau d’espions, ses médias d’État et les réseaux sociaux pour saper la crédibilité d’élections à travers le monde, selon un rapport du renseignement américain publié vendredi et partagé avec une centaine de pays.

«Il s’agit d’un phénomène mondial. Nos informations indiquent que de hauts responsables du gouvernement russe, y compris du Kremlin, accordent un mérite à ce type d’opération d’influence et les considèrent efficaces», poursuit ce rapport.

Neuf pays

Ce document, transmis par câble diplomatique aux ambassades d’une centaine de pays, en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, intervient à l’heure où les tensions sont déjà vives entre Moscou et Washington sur fond d’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Selon le renseignement américain, la Russie a mené des «efforts concertés» entre 2020 et 2022 pour miner la confiance de la population dans au moins onze élections dans neuf pays démocratiques, incluant les États-Unis. Quelque 17 autres démocraties ont été visées par le biais de méthodes «moins marquées» impliquant des activités de la Russie sur les réseaux sociaux ou par messagerie électronique, ajoute le rapport américain qui ne nomme pas les pays ciblés.

Ces opérations sont menées via des mécanismes «secrets ou publics», note le rapport qui mentionne par exemple le cas d’une interférence clandestine du FSB, les services de renseignement russes, visant à intimider du personnel électoral lors d’une campagne dans un pays européen non précisé en 2020.

«Gouvernements illégitimes»

Les médias d’État russes ont amplifié «les fausses allégations de fraudes électorales» dans de nombreuses élections en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud en 2020 et 2021, poursuit ce rapport. Moscou a aussi exploité différentes plateformes sur les réseaux sociaux et des «sites web par procuration» pour susciter le doute lors d’élections dans un pays d’Amérique du Sud l’an dernier, ajoute le rapport sans nommer ce pays.