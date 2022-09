Asie : Washington annonce de nouvelles ventes d’armes à Taïwan

Plus de 100 missiles courte portée

Ces transactions «servent les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis en soutenant les efforts de Taïwan de moderniser ses forces armées», a souligné la diplomatie américaine via un porte-parole. Il s’agit de la plus grosse vente d’armes américaines pour Taïwan depuis l’arrivée à la présidence de Joe Biden, en janvier 2021. Cette annonce intervient un jour après que les forces taïwanaises ont abattu un drone commercial non identifié, dans le cadre d’une série soudaine d’incursions qui ont semé la confusion sur l’île après la précédente démonstration de force de Pékin, qui a déclaré avoir tiré des missiles balistiques au-dessus de la capitale Taïpei.