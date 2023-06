Washington appelle à libérer trois policiers kosovars «immédiatement» 

Washington a appelé samedi la Serbie à libérer «immédiatement» et «sans condition» trois policiers kosovars dont le placement en détention a exacerbé les tensions entre Belgrade et Pristina.

«Motifs fallacieux»

«Nous appelons le président (Aleksandar) Vucic et le gouvernement serbe à libérer immédiatement et sans condition trois policiers kosovars détenus depuis le 14 juin», a indiqué Matthew Miller, porte-parole du département d’Etat américain. «Leur arrestation et leur détention pour des motifs fallacieux a exacerbé une situation déjà tendue», a-t-il poursuivi, appelant la Serbie et le Kosovo à reprendre leurs discussions sous l’égide de l’Union européenne.