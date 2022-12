Covid : Washington appelle Pékin à partager les informations sur sa nouvelle épidémie

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a appelé jeudi la Chine à partager ses informations sur la nouvelle vague de Covid-19 que connaît le pays, et a proposé à nouveau une aide sous la forme de vaccins. «Il est très important que tous les pays, y compris la Chine, s’attachent à ce que les gens soient vaccinés, que les tests et les traitements soient disponibles, et plus encore, à ce que l’information sur ce qu’ils vivent soit partagée avec le monde. Parce que cela a des implications non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.