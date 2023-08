Mer Rouge: Washington déploie 3 000 soldats pour dissuader l’Iran

via REUTERS

Plus de 3 000 soldats américains sont arrivés en mer Rouge à bord de deux navires de guerre, dans le cadre d’un nouveau déploiement visant à dissuader l’Iran de s’emparer de pétroliers, a annoncé lundi la marine américaine. Les marins américains sont entrés en mer Rouge dimanche après avoir transité par le canal de Suez, a déclaré la Cinquième flotte de l’US Navy dans un communiqué. Ils sont arrivés à bord des navires de guerre USS Bataan et USS Carter Hall, qui renforcent ainsi la capacité maritime de la Cinquième flotte, ajoute le communiqué. Ce déploiement avait été annoncé en juillet par le ministère américain de la Défense.

«Ces unités ajoutent une flexibilité et une capacité opérationnelle significatives alors que nous nous employons à dissuader les activités déstabilisatrices et à désamorcer les tensions régionales causées par le harcèlement et les saisies de navires marchands par l’Iran», a déclaré à l’AFP le porte-parole de la Cinquième flotte, le commandant Tim Hawkins.