Asie : Washington et Séoul discutent d’exercices nucléaires conjoints

Dans un entretien au journal Chosun Ilbo publié lundi, Yoon Suk-yeol admet que «le parapluie nucléaire» américain et sa «dissuasion élargie» ne suffisent plus à rassurer les Sud-Coréens. «Les armes nucléaires appartiennent aux États-Unis, mais la préparation, le partage d’informations, les exercices et l’entraînement doivent être effectués conjointement par la Corée du Sud et les États-Unis», a déclaré le président, ajoutant que Washington accueillait cette idée «plutôt positivement».