Asie: Washington et Séoul entament des manoeuvres conjointes

Asie : Washington et Séoul entament des manœuvres conjointes

Après un échec diplomatique vis-à-vis de Pyongyang, les États-Unis et la Corée du Sud ont démarré lundi leurs plus importantes manœuvres militaires conjointes depuis 2018.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont débuté lundi leurs plus importants exercices militaires conjoints depuis 2018 face à la menace nucléaire croissante de la Corée du Nord, a annoncé Séoul. Washington est un proche allié de Séoul sur le plan de la sécurité. Quelque 28’500 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud pour la protéger de son voisin doté de l’arme nucléaire. Les deux pays mènent depuis longtemps des exercices militaires en commun qu’ils tiennent à qualifier de défensifs, alors que la Corée du Nord les considère comme une répétition avant une invasion.

Les manœuvres «Ulchi Freedom Shield» marquent la reprise des entraînements de grande ampleur entre forces américaines et sud-coréennes après leur diminution du fait de la pandémie de Covid-19, et marquent aussi un échec diplomatique vis-à-vis de Pyongyang. «L’importance de cet exercice conjoint est de refonder l’alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis et de consolider la structure de défense commune en banalisant (…) les exercices conjoints et les entraînements sur le terrain», a déclaré le ministère de la Défense sud-coréen.