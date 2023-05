Regain de tensions: Washington exclut le Kosovo d’exercices militaires

Les puissances occidentales ont appelé à la désescalade après de violents heurts lundi devant une mairie au cours desquels une trentaine de soldats internationaux menés par l’Otan et une cinquantaine de manifestants ont été blessés.

Jeffrey Hovenier, ambassadeur américain à Pristina, a annoncé l’exclusion du Kosovo de Defender 23, un programme d’exercices militaires conjoints rassemblant plus de 20 pays commencé en avril, et qui doit se prolonger jusqu’à fin juin en Europe. «Pour le Kosovo, cet exercice est terminé», a déclaré à la presse Jeffrey Hovenier.

«Violence inacceptable»

En 1999, une campagne de bombardements de l’Otan avait contraint les troupes serbes à se retirer du Kosovo. Depuis, l’Otan mène une opération de maintien de la paix dans ce territoire à majorité albanaise, qui a proclamé son indépendance en 2008 et que la Serbie refuse toujours de reconnaître.

Dans un communiqué, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a une nouvelle fois critiqué le Premier ministre Albin Kurti, estimant que sa décision concernant les maires avait «fortement et inutilement aggravé les tensions». Il a appelé «toutes les parties à prendre des mesures immédiates pour désamorcer les tensions» et condamné la «violence inacceptable» contre les soldats de la paix.

Situation très tendue

Jeffrey Hovenier a menacé de prendre des mesures sans précédent pour mettre fin au soutien diplomatique en faveur de la reconnaissance internationale de ce territoire des Balkans, dont l’indépendance reste contestée par la Russie, la Chine et quelques pays européens. «Nous avons demandé très directement au Premier ministre Kurti de prendre des mesures immédiates pour parvenir à une désescalade dans le Nord. Il n’a pas répondu à ces demandes», a déclaré l’ambassadeur.

Les protestataires serbes qui s’étaient rassemblés en particulier devant la municipalité de Zvecan réclament le retrait des maires albanais et des forces de l’ordre kosovares. La force internationale emmenée par l’Otan a tenté lundi de séparer les deux parties avant de commencer à disperser les manifestants les plus violents, qui ont répliqué en lançant des pierres, des bouteilles et des cocktails Molotov en direction des soldats.