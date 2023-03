Réseaux sociaux: Washington menace d’interdire TikTok s’il reste aux mains d’un groupe chinois

TikTok a confirmé mercredi à l’AFP que le gouvernement américain avait recommandé la cession de l’application par son propriétaire, le groupe chinois ByteDance, alors que la pression monte aux États-Unis contre la populaire plateforme. D’après le Wall Street Journal et d’autres quotidiens américains, la Maison Blanche a posé un ultimatum: si TikTok reste dans le giron de ByteDance, elle sera interdite aux États-Unis. L’application est perçue comme une menace pour la sécurité nationale par de nombreux élus occidentaux à cause de son appartenance à une société chinoise.

«Au milieu du ring»

TikTok, qui fait de nombreux efforts pour rassurer les politiques et le public sur son intégrité, comptait sur le CFIUS pour trouver un compromis. «La façon la plus rapide et la plus efficace de répondre à ces inquiétudes (…) est que le CFIUS adopte l’accord proposé sur lequel nous travaillons avec eux depuis plus de deux ans», avait affirmé un porte-parole de TikTok fin février. Il réagissait à l’examen d’un projet de loi porté par les républicains, qui donnerait l’autorité au président Joe Biden de bannir complètement TikTok.