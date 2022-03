Piratage de Sony : Washington ne va pas lâcher Pyongyang

Des responsables américains ont averti mardi que les États-Unis accentueraient la pression sur la Corée du Nord, après la récente attaque informatique contre Sony.

«Bien que son isolation croissante rende le ciblage de la Corée du Nord plus complexe, le Trésor a continué à utiliser son pouvoir de sanctions pour accentuer la pression», a déclaré Daniel Glaser, haut responsable du Trésor. «Pour l'instant, la Corée du Nord continue à faire de la provocation et à mener des activités illicites, bien documentées. Tant que cela continuera, le Trésor continuera à déployer les outils à sa disposition pour augmenter le coût financier d'un tel comportement, et inciter le gouvernement nord-coréen à respecter ses obligations internationales», a ajouté Daniel Glaser.