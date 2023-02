Aux Etats-Unis: Washington publie un selfie d'un pilote avec le ballon chinois

Aux États-Unis : Washington publie un selfie d'un pilote avec le ballon chinois

Ce ballon, qualifié par la Chine d'aéronef «civil utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques», a été abattu le 4 février sur ordre du président américain Joe Biden. L'affaire a intensifié la tension entre Washington et Pékin. Les Etats-Unis estiment que le ballon était contrôlé par l'armée chinoise et faisait partie d'une flotte envoyée par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur cinq continents, à des fins d'espionnage.