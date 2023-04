Etats-Unis: Washington saisit une Cour d’appel pour garantir l’accès à la pilule abortive

L’Agence américaine du médicament (FDA) a estimé, en 2000, que la mifépristone (RU 486) était «sûre et efficace» pour interrompre une grossesse et a autorisé sa mise sur le marché, rappelle le gouvernement. Depuis, plus de cinq millions d’Américaines l’ont utilisée et, quand elle est prise en respectant le mode d’emploi, «les effets secondaires graves sont extrêmement rares», plaide-t-il encore.