Mexique: Washington va envoyer 1500 soldats supplémentaires à la frontière

«Travail crucial»

Pendant 90 jours, ils épauleront la police notamment en matière de surveillance. «Le personnel militaire ne participera pas directement aux activités de maintien de l'ordre», a insisté le porte-parole. Ils viendront s'ajouter aux 2 500 soldats assistant déjà la police aux frontières et d'autres agences qui se préparent à une augmentation des arrivées.

S'enregistrer pour un entretueb

Face à l'afflux de migrants clandestins, venus principalement d'Amérique centrale et du Sud, les Etats-Unis ont annoncé la semaine dernière une série de mesures. Les migrants devront désormais s'enregistrer pour un entretien avec les autorités de l'immigration de leur pays ou des pays traversés. Une nouvelle application téléphonique, CBP One, leur est proposée à cet effet.

Biden pointé du doigt

La gestion des demandeurs d'asile ou réfugiés a été externalisée dans des centres en Colombie et au Guatemala. Le Canada et l'Espagne ont donné leur accord pour accueillir certains de ceux ayant reçu un feu vert dans ces centres, selon des responsables américains.

«Les gens obligés de fuir leur maison et d'entamer des voyages difficiles, dangereux, pour avoir la chance de demander une protection légale aux Etats-Unis devraient être accueillis avec compassion ---pas avec des soldats», a-t-il déclaré, accusant M. Biden d'imposer ainsi ce qui équivaut à une interdiction du droit d'asile. M. Biden «devrait plutôt se consacrer à créer un système solide, efficace et humain pour contrôler et accueillir les personnes en quête de sécurité», a-t-il ajouté.