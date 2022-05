Journaliste tuée en Palestine : Washington veut une enquête transparente

Les Etats-Unis et de nombreux pays réclament une enquête «transparente» après la mort de la journaliste vedette Shireen Abu Akleh, tuée d'une balle dans la tête lors d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée.

Palestinienne chrétienne âgée de 51 ans et ayant aussi la nationalité américaine, la journaliste portait une veste pare-balles siglée «presse» et un casque de reportage alors qu'elle couvrait l'opération. Al Jazeera a accusé les forces israéliennes d'avoir tué «de façon délibérée» et de «sang froid» sa journaliste vedette.