Buzz télé: Wawrinka dans «Le Flambeau»: «Je n'en peux plus de rire»

À l’image de «l’épreuve des poteaux» du jeu de TF1, Koh Lanta, chaque concurrent doit tenir le plus longtemps possible sur des cordeaux. Rien ne se passe toutefois comme prévu dans cette comédie parodique à succès écrite par l’acteur Jonathan Cohen. Ainsi, pour pimenter les efforts des aventuriers, des «supplices» sont à l’ordre du jour afin de les faire tomber dans l’eau le plus rapidement possible.