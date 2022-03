Exploit : Wayne Rooney marque un but de folie à 45 mètres!

Lors du match contre West Ham, l'attaquant de Manchester United a vu que le gardien adverse était avancé et a tenté sa chance. Bingo!

Coup de chance ou coup de génie? On pourrait en discuter des heures... Toujours est-il qu'il fallait oser! Auteur de onze buts en championnat cette saison, le numéro 10 de Manchester United, Wayne Rooney, a marqué le but de l'année! Après ce but incroyable, Wayne Rooney en a mis un deuxième (plus classique) avant la pause. C'est d'ailleurs sur le score de 2-0 que ManU s'est imposé sur le terrain de West Ham.