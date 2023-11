Waze va vous avertir si votre itinéraire est dangereux

Waze exploite les signalements de sa communauté d’utilisateurs. IMAGO/Zoonar

L’application collaborative de navigation GPS Waze veut apporter sa contribution à la sécurité routière. La filiale de Google, qui prévient déjà en temps réel d’accidents, d’objets ou encore de travaux présents sur la route, grâce aux signalements de sa communauté, a présenté une nouvelle amélioration.

Elle tire parti de l’intelligence artificielle et de l’historique des signalements d’accidents pour avertir les conducteurs qui utilisent le service sur leur smartphone, ou via les services embarqués Apple CarPlay et Android Auto, si le trajet comprend des routes accidentogènes.

«On estime que les blessures dues aux accidents sont la huitième cause de décès dans le monde – et les Wazers du monde entier signalent des accidents toutes les deux secondes environ», indique Waze dans un billet de blog faisant état de près de 3 700 morts par jour dans des accidents de la route. «Si votre itinéraire comprend une route à risque, nous vous afficherons une alerte avant que vous n’atteigniez cette section de votre trajet», écrit l’entreprise.

Pour que cette nouvelle fonctionnalité ne devienne pas contre-productive en étant elle-même source de distraction et la cause d’accidents, la plateforme prend quelques précautions: «Pour minimiser les distractions, nous limitons le nombre d’alertes que les conducteurs voient et nous ne les affichons pas sur les routes qu’ils empruntent régulièrement», précise le service.