Webber distingué

Le Français, à l’avenir incertain en F1, a abandonné avant la mi-course le GP d’Allemagne. L’Espagnol Jaime Alguersuari, 19 ans, à peine embauché comme pilote de réserve par Red Bull, l’écurie sœur de Toro Rosso, devrait le remplacer dès la prochaine course, le 26 juillet en Hongrie. Selon les quotidiens espagnols AS et Marca, l’annonce de l’arrivée chez Toro Rosso d’Alguersuari, soutenu financièrement par le pétrolier espagnol Repsol, devrait être faite demain.