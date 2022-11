Tenniswoman luxembourgeoise: Weckerle rêve du circuit pro sans mettre les études de côté

Engagée mercredi au 1er tour du Kyotec Open de Pétange, Marie Weckerle a réussi à poser quelques problèmes à la Croate Jana Fett, 238e joueuse mondiale, contre qui elle s'est finalement inclinée (6-3, 6-4). «J'arrive de plus en plus à faire mal à ce type de joueuses, après il y a encore beaucoup de travail au service et au coup droit», explique la Luxembourgeoise de 19 ans qui bénéficiait d'une invitation.

Gênée par une bursite (inflammation) à l'épaule, la droitière n'arrive pas à enchaîner les matches depuis deux ans, mais voit le bout du tunnel, malgré des douleurs de temps à autre. Cet été, elle a sollicité l'entraîneur Tim Sommer, le mari de Mandy Minella, afin de changer son geste en coup droit et au service pour préserver son épaule. L'ancienne no 1 luxembourgeoise l'a également prise sous son aile et lui distille des conseils sur l'approche mentale, la tactique et la routine d'avant-match. «L’an prochain, l’objectif sera de remporter mes premiers points WTA, ça m’aiderait pour mieux organiser ma programmation», explique Weckerle, qui terminera son année la semaine prochaine avec le tournoi de Lousada, au Portugal.