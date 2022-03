Week-end humide sur Saarbruck

De vendredi midi à dimanche soir, Saarbruck se jette à la baille pour la nouvelle édition du Saar-Spektakel. La grande fête nautique agitera les bord de la Sarre en enchaînant les activités les plus braques: course de bateaux dragon, balades en véhicule amphibie, montée à 50 m dans une «sky cage». Le tout en musique. Avec à boire et à manger.