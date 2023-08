Communes: Weiler est la plus digitalisée, Differdange préfère le papier

Entre 2011 et 2021, la participation en ligne au recensement décennal a bondi de 3 % à 48%. «Une véritable explosion», s'exclame François Peltier, responsable de l’unité population et logement au Statec. «Nous sommes satisfaits de ce taux, même si on peut toujours espérer mieux». Concrètement, 103 152 questionnaires ont été remplis en ligne, dont plus de la moitié (52%) réceptionnés dès la première semaine, contre 106 380 sur papier, pour une participation globale de 79% des ménages (contre 85% en 2011).