Wentworth a peur en cuisine

Wentworth Miller est terrifié à l’idée de devoir cuisiner. Il se trouve nul derrière les fourneaux.

Je ne cuisine pas. J’ai même peur des cuisines», a confié Wentworth Miller au magazine anglais «Glamour». L’acteur de 36 ans s’explique: «Quand on enclenche des fourneaux, je deviens nerveux!». Pourtant, celui qui incarne Michael Scofield dans la série «Prison Break» serait prêt à vaincre sa phobie s’il fallait faire la tambouille pour des gens qu’il aime. «Si j’arrivais à surmonter cette épreuve et cuire de simples spaghettis bolognaises, ça serait une sacrée preuve d’affection pour mes invités!».

En attendant, le comédien est au générique de la quatrième saison de «Prison Break» aux États-Unis. Au sujet de son héros, souvent violenté dans la série, il révèle qu’il doit rassurer sa mère. «Quand quelque chose de terrible arrive à Michael, je téléphone à ma mère pour l’avertir». Et Wentworth d’ajouter: «Du coup, elle me rappelle le lendemain pour me dire à quel point elle a été choquée». Pour la suite de sa carrière, le beau célibataire «adorerait tourner dans un film romantique».