Logiciel TextSecure : WhatsApp compte crypter ses messages

L'app de messagerie mobile va renforcer la protection des messages en utilisant un logiciel de chiffrement dont se sert aussi Edward Snowden.

La société Open Whisper Systems a annoncé mardi un partenariat avec la messagerie instantanée WhatsApp rachetée par Facebook pour l'utilisation de son logiciel de cryptage TextSecure. «Nous ne sommes qu'au début de ce lancement mais nous estimons qu'il s'agit déjà du plus grand projet de chiffrement bout en bout de l'histoire», a fait valoir Open Whisper Systems sur son blog. Open Whisper est un logiciel libre financé par des dons et des subventions.

Uniquement sur Android

TextSecure sera installé par défaut sur les versions les plus récentes de WhatsApp mais uniquement sur les téléphones utilisant le système d'exploitation Androïd. L'ancien consultant en sécurité Edward Snowden, accusé d'espionnage et de vol de documents officiels aux États-Unis, avait vanté les mérites de ce logiciel lors du festival de musique et nouvelles technologies South by Southwest en mars.