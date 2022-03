Messagerie : WhatsApp corrige une faille de confidentialité

L'app du service de messagerie instantanée a été mise à jour sous iOS afin de corriger un bug qui permet de contourner la protection Touch ID et Face ID.

Or, un bug récemment découvert et signalé par un utilisateur de la plateforme Reddit permet à toute personne de contourner ce système d'authentification, qui n'est à l'heure actuelle pas encore disponible sous Android. Il suffit d'utiliser le bouton de partage de n'importe quelle autre app, comme par exemple Photos, et de sélectionner WhatsApp parmi la liste des services à utiliser pour envoyer un contenu. Dans ce cas, l'app de messagerie instantanée peut être lancée sans besoin de s'authentifier via Touch ID ou Face ID.